ميسي يكذب رئيس برشلونة في عودته لـ البارسا

نفى الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، ماتردد عن أنه تحدث مع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، من أجل عودته إلى ناديه السابق.

وبعد فوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، يوم الاثنين، زعمت تقارير أن بطل كأس العالم 2022 تحدث مع رئيس النادي الكاتالوني في نهاية الحفل الذي أقيم في باريس.

وقال المنشور الذي تم تداوله بشكل واسع في تطبيق "إكس" أن لابورتا شكر ميسي على كلماته في الخطاب الذي ألقاه خلال الحفل بعد فوزه بالجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة، وزعم المنشور أن ميسي اجتمع مع لابورتا لتحديد أفضل موعد لتكريمه.

وهو الأمر الذي نفاه ميسي بشكل قاطع في حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عندما قال: أنت تكذب مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن النجم السابق لبرشلونة جلس بعيدا عن جوان لابورتا، ولم يتم رؤيتهما وهما يتبادلان أي كلمات في أي وقت.