محافظ الجيزة يلتقي بسفير دولة الأرجنتين في مصر

التقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سفير دولة الأرجنتين لدى مصر السيد جونزالو أوريولابيتا وذلك لمناقشة آليات تعزيز سبل التعاون المشترك.

رحب المحافظ بالسفير مثمّنًا زيارته لمحافظة الجيزة مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر والأرجنتين ووجود تعاون مشترك في مجالات عدة وتطور كبير على مستوى العلاقات بين البلدين فى الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.

كما أهدى اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة للسيد السفير جونزالو أوريولابيتا.

ومن جانبه وجه السفير الشكر إلى محافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي نحو إقامة علاقات أكثر عمقًا مع الجيزة.