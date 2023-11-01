سافيتش أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالدوري السعودي
حصل اللاعب الصربي سيرجي سافيتش لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال، على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، والمقدمة من روشن الراعي الرسمي للاتحاد السعودي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.
سيرجي سافيتش لاعب الهلال الأفضل في شهر أكتوبر
وحصل سافيتش على جائزة أفضل لاعب في الشهر بعدما لعب ثلاثة جولات في الشهر الماضي من الجولة 9 وحتى الجولة 11 من مسابقة دوري روشن.
وكتب الحساب الرسمي لدوري روشن عبر صفحات التواصل الاجتماعي: "رحبوا باللاعب الأفضل، الصربي سيرجي سافيتش أفضل لاعب في شهر أكتوبر .. ويفوز بجائزة روشن".
وكان الهلال قد حصل ثنائي من عناصره على جزائز بعد ياسين بونو كأفضل حارس مرمى، وخورخي خيسوس كأفضل مدرب في شهر أكتوبر.