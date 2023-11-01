تنفيذ مبادرة "مشروعك" بإجمالي 29 ألف مشروع بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تصدر محافظة المنيا المركز الأول على مستوى الجمهورية ، في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ، ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حتى نهاية شهر أكتوبر2023.

ونفذت المحافظة، 29 ألف و253 مشروعا بقروض بلغت 3,4 مليار جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة ، وتم توفير 86 ألف و259 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومتناهية الصغر ، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة ، بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب، وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية ، للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، لافتا إلى المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لملف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات ، بإعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ، إلى أن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات ، لتمويل مشروعات محدودي الدخل ، والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الإجتماعي للتنمية ، بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى.

ومن الجدير بالذكر، أن مبادرة "مشروعك"، تهدف إلى تنمية المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة ، والمتناهية الصغر ، عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم ، واستغلال مواردهم ، إلى جانب مكافحة الهجرة الداخلية ، وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر ، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات ، لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل ، وتعزيز ثقافة العمل الحر ، من خلال منح التمويل اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة ، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.