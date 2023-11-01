الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنفيذ مبادرة "مشروعك" بإجمالي 29 ألف مشروع بالمنيا

محافظة المنيا
محافظة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تصدر محافظة المنيا المركز الأول على مستوى الجمهورية ، في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ، ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حتى نهاية شهر أكتوبر2023.

 

ونفذت المحافظة،  29 ألف و253 مشروعا بقروض بلغت 3,4 مليار جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة ، وتم توفير 86 ألف و259 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومتناهية الصغر ، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة ، بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب، وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية ، للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، لافتا إلى المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لملف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات ، بإعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ، إلى أن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات ، لتمويل مشروعات محدودي الدخل ، والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الإجتماعي للتنمية ، بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى.

ومن الجدير بالذكر، أن مبادرة "مشروعك"، تهدف إلى تنمية المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة ، والمتناهية الصغر ، عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم ، واستغلال مواردهم ، إلى جانب مكافحة الهجرة الداخلية ، وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر ، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات ، لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل ، وتعزيز ثقافة العمل الحر ، من خلال منح التمويل اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة ، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

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