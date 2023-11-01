إزالة 75 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف جهود الوحدات المحلية، في تنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، بالتعاون مع قوات الأمن ووحدات التغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء، والتعديات على الأراضي الزراعية، ووقف مخالفات البناء في مهدها.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ(سمالوط- ملوي- بني مزار)، من إزالة 41 حالة تعدِِ منها، 10 حالات تعدِِ خارج الحيز العمراني على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط، بقرى (منقطين- العزيمة- بني خالد) وحي جنوب المدينة، وإزالة 22 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بقريتى، (دير أبو حنس- ابشادات)، وأحياء شرق وجنوب مدينة ملوي، إلى جانب فك عدد 2 شدة خشبية، وإزالة 9 حالات تعدِِ في بني مزار بقريتى، (أبو جرج- الحسينية)، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفي مركزي (مطاي- المنيا)، نظمت الوحدات المحلية حملات مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 22 حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية في المهد، بقري، (منبال- بردنوها- إبوان- حلوة)، وحي غرب مدينة مطاي، إلى جانب إزالة 12 حالة تعدِِ بقري، (بني محمد سلطان- تلة- البرجاية- طوخ الخيل) بمركز المنيا.