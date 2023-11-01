رئيس جامعة طنطا يناقش آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومات التعليمية بكلية الحقوق

أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، جولة تفقديةوبكلية الحقوق جامعة طنطا، رافقه خلالها الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

حرص رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية لمناقشة آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومات التعليمية والبحثية بالكلية، مؤكدا على دعمه الكامل للكلية ومنسوبيها، بما تملكه من كوادر أكاديمية في المجالات القانونية، إضافةً إلى مناقشة الحلول المقترحة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وناقش رئيس الجامعة، مع الاداريين والعاملين سبل تعظيم الاستفادة من الجهاز الإداري بالكلية للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها الكلية في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.