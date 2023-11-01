صندوق الوقف الصحي يتصدر ترند السعودية لتعاونه للتبرع لعلاج 100 حالة عقم

بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي، التبرع لـ 100 حالة عقم بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعل صندوق الوقف الصحي يتصدر ترند موقع البحث الشهير جوجل.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد تبرع الدكتور سليمان الحبيب؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بعلاج مجاني لـ "100" حالة عقم، ويأتي ذلك في إطار مبادرة مجتمعية خيرية جديدة، حيث وقّعت الأستاذة غادة بنت سليمان الحبيب، والدكتور إبراهيم الحيدري الرئيس التنفيذي للصندوق، اتفاقية لتنفيذ هذه المبادرة، خلال ملتقى الصحة العالمي المقام في الرياض، بحضور الدكتور محمد القاسم مستشار وزير الصحة، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ونشرت الصحف السعودية، ما قالته الحبيب حول التبرع بالتعاون مع صندوق الوقف الصحي، حيث أكدت أن هذه الخطوة الإنسانية تأتي في سياق إعلاء ثقافة وقيم التكافل الاجتماعي، وتفعيل المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في رسم البسمة من قِبل الدكتور سليمان الحبيب؛ وسط الأسر التي تعاني العقم وعدم الإنجاب، ولا تمكنها أوضاعها المالية من تحمُّل تكاليف العلاج، وامتدادٌ لعطاء الطبيب المتصل ومشاريعه ومبادراته الاجتماعية والخيرية، التي تحقّق أكبر قدرٍ من الفائدة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتتواءم في الوقت ذاته مع الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية، وتتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، في توفير وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بأعلى معايير الجودة للفرد والمجتمع على أكمل وجه.

وأوضحت أن المملكة بلد خير وإحسان طوال تاريخها وظلت أياديها ممدودة بالعطاء لكل محتاج، واهتمت الدولة بالقطاع الخيري وقنّنته؛ للاستفادة من تأثيره القوي في تعزيز وتعميق الأواصر الاجتماعية، كما وفّرت قنوات رسمية موثوقة تضمن وصول التبرعات الخيرية والإنسانية إلى المستفيدين الحقيقيين، وهذا أمرٌ محفزٌ لرجال المال والأعمال والخيرين بشكلٍ عام، على دعم الأعمال الخيرية التي صارت إحدى أهم سمات المجتمعات المتطورة، ورافداً أساسياً لازدهارها والرفاهية.