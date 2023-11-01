انكماش القطاع الخاص الصناعي الصيني في أكتوبر

انكمش نشاط الصناعات التحويلية في القطاع الخاص فى الصين على نحو غير متوقع الشهر الماضي. وهو ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يفقد زخمه ويضغط على صناع السياسات الذين يحاولون دعم النمو.

الانتعاش الاقتصادي يفقد زخمه

وتراجع مؤشرCaixin لمديري المشتريات فى الصين إلى مستوى نحو 49.5 نقطة الشهر الماضي من مستوي 50.6 نقطة، فيما توقع المحللون ارتفاعه إلى مستوى 50.8 نقطة.

يذكر أن مستوى الخمسين نقطة يفصل بين النمو والانكماش فى الصين.

وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء فى الصين قد أظهرت مؤخرا عودة نشاط المصانع مرة أخرى إلى الانكماش عند مستوى نحو 49.5 نقطة.

"المركزي" الصيني يسحب 109 مليارات يوان من النظام المصرفي

سحب البنك المركزي فى الصين السيولة النقدية من النظام المصرفي، ما يشير إلى أنه يرى أن الزيادة المفاجئة يوم أمس في تكاليف الاقتراض قصير الأجل بمثابة اضطراب مؤقت.

وقام بنك الشعب الصيني بسحب مبلغ قدره 109 مليارات يوان ما يعادل نحو 15 مليار دولار من سوق النقد، من خلال تقديم اتفاقيات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام.

وجاءت خطوة السحب النقدي على الرغم من تشديد شروط التمويل بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب الطلب الذي صاحب نهاية الشهر والناجم عن مدفوعات الضرائب ومبيعات السندات الحكومية الكبيرة.

حيث أبلغ أحد المتداولين عن ارتفاع يصل إلى مستوى 50% في معدل الفائدة الليلية في صفقات منعزلة يوم أمس.