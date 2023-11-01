الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أبرز المعلومات عن المستشفى الميداني بالعريش

المستشفى الميداني
المستشفى الميداني بالعريش

المستشفى الميداني هو وحدة طبية متنقلة يمكن إقامتها بسرعة في مكان مؤقت، بهدف تقديم الرعاية الطبية للمصابين في حالات الطوارئ، يتميز المستشفى الميداني بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان لآخر.

 

يمكن إقامة المستشفى الميداني في العريش على مساحة 1000 متر مربع ويشمل على المرافق التالية:

تم تجهيز المستشفى بمصنع  200 الحربي

2  خيمة استراحة وممرات

3  غرف استقبال

غرفة عناية مركزة

غرفة عمليات

معمل تحاليل

غرفة أشعة

4  غرف مرضى، تضم كل غرفة 5 أسرة

دورات مياه

محطة معالجة المياه

خزان مياه الشرب

 

المستشفى الميداني في العريش تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بهدف تقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين الفلسطنيين.

ووصل عدد الشهداء لـ 8525 فلسطينياً منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر الماضي، وما يزيد عن 21500 مصاب، بينهم المئات في حالة حرجة.

 

وفي 8 محافظات في مصر، تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات على رأسها شمال سيناء الحدودية مع قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، استعدادا لوصول عدد من المصابين والجرحى من القطاع إلى المستشفيات المصرية.

 

 

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