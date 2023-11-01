الين يتوقف عن التراجع بعد تحذيرات أكثر حدة بالتدخل

توقف الين الياباني، اليوم الأربعاء، عن التراجع بعد تجدد التهديدات بتدخل الدولة في الأمر ومع تحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع سياسات يعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم.

الين الياباني

ومن المتوقع بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كما هي، لكن نشر تفاصيل تتعلق بإعادة تمويل سندات الخزانة قد تؤثر على سوق السندات.

وبعد أن تراجع الين الياباني بنسبة 1.7% أمس الثلاثاء لأدنى مستوى في عام مسجلا 151.74 للدولار، استقر الين عند 151.32 في التعاملات الآسيوية بعد تصريحات جاءت أكثر حدة من المعتاد من نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا .

وقال كاندا للصحافيين في طوكيو "يبدو أن التعاملات المبنية على تكهنات هي أكبر عامل وراء تحركات العملة مؤخرا، مضيفا أن السلطات "مستعدة" للتدخل.

واتسمت باقي تحركات العملات الأخرى بالمحدودية، لكن الدولار النيوزيلاندي تراجع 0.3% إلى 0.5808 دولار أميركي ويقترب من أدنى مستوى في عام إذ رسخت بيانات توظيف جاءت أقل من المتوقع تكهنات بأن عمليات رفع سعر الفائدة وصلت لنهايتها.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2125 دولار أما اليورو، الذي تضرر بأرقام نمو أوروبية جاءت مخيبة قليلا للآمال، فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 1.0567 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6630 دولار أميركي. وهبط اليوان الصيني قليلا إلى 7.3190 للدولار. وارتفع قليلا مؤشر الدولار الأميركي مسجلا 106.75.

الأسهم اليابانية : المؤشر "نيكاي" يسجل أعلى ارتفاع في 3 أسابيع

الأسهم اليابانية

سجل المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وسط حالة من الارتياح بعد إحجام بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.

ومنح سهم تويوتا موتور ذو الوزن الثقيل زخماً إضافيا وقفز فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.71% بعد الإعلان عن أرباح قوية وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين (660.81 مليون دولار) خلال الجلسة المسائية.

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة 2.41% على أعلى مستوى خلال اليوم عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين، مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية أيضا بما يصل نسبته نحو 2.53%،بحسب الاسواق العربية.

وقال مدير عام قسم الأبحاث في "تاشيبانا سيكيوريتيز" شيجيتوشي كامادا "المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة".

وزاد بنك اليابان أمس الثلاثاء التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى، لكنه أبقى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار فى أسواق الأسهم اليابانية بنحو 4.68 ليتصدر المكاسب.

وكان مؤشر قطاع النقل الجوي فى أسواق الأسهم اليابانية هو الخاسر الوحيد إذ تراجع بما يصل نسبته نحو 1.19%. وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.75% بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال.

وكان أسوأ أداء على المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية من حيث النسبة المئوية والنقاط من نصيب سهم أدفانتست الذي هوى بنسبة بلغت 5.9% بعد أن خفضت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله.

ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفعت 204 أسهم وتراجع 20 سهما مع استقرار سهم واحد.