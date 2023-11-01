جمهور الترجي يواصل دعمه فلسطين قبل مواجهة الوداد في الدوري الأفريقي (صور)

واصل جمهور فريق الترجي التونسي دعمه لفلسطين في أكثر من ظهور بعد مواجهة الذهاب أمام فريق الوداد المغربي، وذلك في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الاولمبي حمادي العقربي برداس، ضمن مواجهات إياب دور نصف نهائي الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جمهور الترجي يواصل دعمه فلسطين قبل مواجهة الوداد

انتهت مواجهة الذهاب بهدف دون مقابل لصالح فريق الوداد في دولة المغرب، ويسعى الفريق التونسي لحسم نتيجة اللقاء اليوم والتأهل لنهائي الدوري الأفريقي.

وكان جمهور فريق الترجي قد ظهر في وقت سابق وهو يدعم فلسطين، في ما تتعرض له من الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية.

بدأ الترجي مباراة الوداد بتشكيل يضم كل من:-

في حراسة المرمى: بن شريفية.

في خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توغاي – أمين بن حميده.

في خط الوسط: حسام تيكا – غيث اوحابي.

في خط الوسط الهجومي: حسام الدين غشة – يان ساسي – أسامه بوقرة.

في خط الهجوم: رودريجو رودريجيز.

على الجانب الأخر بدأ نادي الوداد اللقاء بتشكيل يضم:-

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود- يحيي عطية الله- جمال حركاس- أيمن ابو الفتح.

خط الوسط: زكرياء دراوي- يحيي جبران- عبد الله حيمود.

خط الهجوم: منتصر لحتيمي - الشرقي البحري - هشام بوسفيان.