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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معهد وقاية النباتات يجدد حصوله على شهادتي الأيزو

معهد بحوث وقاية النباتات
معهد بحوث وقاية النباتات

يواصل معهد بحوث وقاية النباتات تميزه في مجال تطبيق المعايير الدولية للجودة، حيث أعلن الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد عن تجديد حصوله على شهادتي الأيزو ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018، وذلك بعد زيارة فريق المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية المانحة لشهادات الأيزو.

 تطبيق المعايير الدولية

وتأتي هذه الشهادة تتويجاً لجهود المعهد في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع المجالات، بما في ذلك البحث العلمي والتدريب والاستشارات.

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وأشار الدكتور عبد المجيد إلى أن حصول المعهد على المواصفتين الدوليتين ISO 9001:2015 لمراجعة النظم الإدارية و ISO 21001:2018 لمركز التدريب والإستشارات لوقاية النباتات يؤكد نجاح المعهد في إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير النظم الفنية والإدارية والتدريبية.

وتقدم مدير المعهد بالتهنئة لجميع العاملين بالمعهد على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا النجاح جاء تتويجا للجهود المبذولة من قِبل العاملين بما يسهم في الارتقاء بمعهدهم.

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