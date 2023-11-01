" تسلا " تخسر 145 مليار دولار من قيمتها السوقية

فقدت أسهم شركة تسلا ما يقرب من خمس قيمتها، أو 145 مليار دولار، في أقل من أسبوعين وسط مخاوف متزايدة من أن الطلب على السيارات الكهربائية بدأ يتراجع.

شركة تسلا

وكانت شركة تسلا قد خفضت توقعات نمو مبيعاتها خلال صدور نتائج الربع الثالث.

ويوم الاثنين الماضي وحده انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 5% تقريباً بعد أنباء مفادها أن باناسونيك، الشريك والمورد منذ فترة طويلة لشركة تصنيع السيارات الكهربائية، خفضت إنتاج خلايا البطارية في اليابان خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2023.

وتصدرت " شركة تسلا " قائمة الشركات العالمية الأكبر خسارة في القيمة يوم الاثنين بإجمالي 32 مليار دولار.

وخلال مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة تسلا في 18 أكتوبر، حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، المساهمين من أن أسعار الفائدة تضغط على الشركة لإبقاء أسعار سياراتها الكهربائية منخفضة ويمكن أن تعيق قدرة المستهلكين على شراء أو تقسيط شراء المركبات الكهربائية في المستقبل.

كما قال ماسك مراراً وتكراراً إن شركة تسلا تواجه تحديات خطيرة مع بدء إنتاج سيارتها Cybertruck التي طال انتظارها.

وتكبد البائعون على المكشوف في شركة تسلا 3 مليارات دولار منذ ذلك التاريخ وحتى إغلاق يوم الجمعة الماضي، وفقاً لبيانات من شركة Ortex، وهي شركة خدمات معلومات مالية مقرها لندن.

المؤشر "نيكاي" يسجل أعلى ارتفاع في 3 أسابيع

نيكاي الياباني

سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وسط حالة من الارتياح بعد إحجام بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.

ومنح سهم تويوتا موتور ذو الوزن الثقيل زخماً إضافيا وقفز 4.71% بعد الإعلان عن أرباح قوية وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين (660.81 مليون دولار) خلال الجلسة المسائية.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 2.41% على أعلى مستوى خلال اليوم عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين، مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 2.53%.

وقال مدير عام قسم الأبحاث في "تاشيبانا سيكيوريتيز" شيجيتوشي كامادا "المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة".

وزاد بنك اليابان أمس الثلاثاء التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى، لكنه أبقى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 4.68 ليتصدر المكاسب.

وكان مؤشر قطاع النقل الجوي هو الخاسر الوحيد إذ تراجع 1.19%. وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.75% بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال.

وكان أسوأ أداء على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية والنقاط من نصيب سهم أدفانتست الذي هوى 5.9% بعد أن خفضت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله.

ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفعت 204 أسهم وتراجع 20 سهما مع استقرار سهم واحد.