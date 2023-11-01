ياسين بونو أفضل حارس في شهر أكتوبر بالدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم جوائز الشهر في مسابقة دوري روشن عن شهر أكتوبر المنتهي، وحصل ياسين بونو حارس مرمى الهلال على جائزة حارس الشهر في المسابقة.

ياسين بونو أفضل حارس في شهر أكتوبر

حصل ياسين بونو على جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري السعودي، والتي حصل عليها عن الجولات 9 و10 و 11، وتالتي حصل عليها اللاعب بعد5 مباريات بشباك نظيفة و20 تصدّي للكُرات.

وكتب الحساب الرسمي لدوري روشن من خلال موقعه الرسمي عبر صفحات التواصل الاجتماعي: "ياسين بونو أفضل حارس في شهر أكتوبر ويفوز بجائزة روشن".