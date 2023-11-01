الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية تتصدى للتغيرات المناخية

مشروعات حماية الشواطئ
مشروعات حماية الشواطئ

 اهتمت وزارة الموارد المائية والري، بأعمال حماية شواطئ الإسكندرية من النحر والأمواج خلال فترة النوات في الشتاء، ونفذت الكثير من المشروعات لحماية سواحل المحافظة الممتدة بطول حوالي 90 كيلو مترًا، بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، واستقرار المناطق الساحلية.

 

 مشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية:

 استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة.

 توفير الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.

 

 بلغت تكلفة مشروعات حماية الشواطئ حوالي 1.2 مليار جنيه موزعة على النحو التالي:

 66 مليون جنيه لحماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه.

 269  مليون جنيه لحماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي.

 193 مليون جنيه لحماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة.

 336 مليون جنيه لاستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة.

 75 مليون جنيه لدعم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل.

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