محافظ الفيوم يتابع تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إزالة أحد التعديات بالبناء المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، من خلال البث المباشر على شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

زاوية الكرادسة:

تم رصد بناء مخالف على الأراضي الزراعية، بناحية قرية زاوية الكرادسة، التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 260 مترًا مربعًّا، عبارة عن بناء بالأعمدة والأسقف الخرسانية المسلحة، وحوائط بالبلوك الأبيض، ووجَّه محافظ الفيوم، بسرعة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورجال الشرطة، لإزالة البناء المخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية.

عقد محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًّا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الإجراءات اللازمة كافة، للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

أكد محافظ الفيوم، ضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس، مع عدم السماح بأي حالة من حالات التعدي، وإزالتها والتعامل معها على الفور، لافتًا إلي أن ملف التعديات يحتاج إلي دقة في الرصد، ثم التعامل السريع، ثم الإجراء القانوني وتسليم المحاضر، ثم تنفيذ الأحكام على المخالفين، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.

وجَّه محافظ الفيوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل اليومي مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًّا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء الممارسات الخاصة كافة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.











