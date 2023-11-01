بث مباشر .. مباراة الأهلي وصن داونز المرتقبة بالدوري الأفريقي

في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ، تنطلق مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة ، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم الأحد الماضي ، قد انتهى بتفوق الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد.

ويخوض الأهلي المواجهة بقائمة لاعبين تضم كل من ..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.



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