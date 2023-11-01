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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر .. مباراة الأهلي وصن داونز المرتقبة بالدوري الأفريقي

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ، تنطلق مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة ، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.

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جماهير الأهلي الورقة الرابحة لعبور القلعه الحمراء لموقعه صن داونز

كان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم الأحد الماضي ، قد انتهى بتفوق الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد.

ويخوض الأهلي المواجهة بقائمة لاعبين تضم كل من ..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف
في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.
في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.
في الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

يمكنك مشاهد مباراة الأهلي وصن داونز من خلال الضغط هنا ..

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