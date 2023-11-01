البابا تواضروس يلقي العظة الروحية بكنيسة مارجرجس الليلة

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الروحية خلال الاجتماع العام بكنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بمنطقة عين شمس الشرقية، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يأتي اللقاء في اطار الدور الرعوي من خلال عقد الاجتماع العام بصورة منتظمة ومن المقرر أن تقام الفعاليات حسب الترتيب المعتاد والذي يستهله خورس الشمامسة ثم تقام مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية، ويتضمن فقرات روحية وحوارية ثم تبدأ وكلمة العظة الروحية استكمالا لسلسة الطِلبات الأرثوذكسية بالقداسات حول مبادئ ومعاني تتم طِلبتها في القداس الإلهية.

ترأس قداسة البابا صباح اليوم، صلاة تجنيز الأنبا اثناسيوس مطران مرسيليا وطولون بجنوبي فرنسا، بالكنيسة البطرسية بحضور كوكبة من رموز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين حرصوا على الحضور في اللقاء الأخير مع الاب الراحل الذي قدم الكثير لتراث القبطي من خلال خدمته التي بدأت في عهد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، واستمرت حتى رحيله الاسبوع الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ٩٠ عاماً قضى أكثر من نصفهم في الخدمة الكنسية.

شهدت الفترة الماضية نشاط رعوي مكثف لقداسة البابا وذلك بعد عودته من جولته الرعوية بميلانو وفينيسيا بإيطاليا، وتضمنت تدشين عدة كنائس قبطية في الإيبارشيات هنا، كما عاد إلى أرض الوطن وترأس الإجتماع الرعوي الأربعاء الماضي، بيعد أيام من احتفال الأقباط في ربوع الأرض بعيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.