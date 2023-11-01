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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي والاسماعيلي مديرا فنيا لبورتو

محمد خلف نجم النصر
محمد خلف نجم النصر والاهلي السابق

قررت إدارة نادي بورتو  السويس تعيين محمد خلف نجم النصر والاهلي السابق في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ليقود الفريق خلال الفترة القادمة بدوري القسم الثاني ب.

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وجاء تعيين محمد خلف مديرا فنيا لفريق بورتو خلفا لعصام عبده الذي رحل عن الفريق لتولي أحد المناصب في الجهاز الفني لفريق البنك الاهلي.

ومن المقرر أن يقود محمد خلف تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فريق الشرقية للدخان يوم 9 نوفمبر في الجولة الرابعة.

وكان بورتو قد فاز في الجولة الثالثة على الإنتاج الحربي بهدف دون رد أحرزه يوسف طاهر أبوزيد.

محمد خلف له مشوار طويل مع كرة القدم فهو من ناشئين نادي انبي ولعب في صفوف نادي النصر وانتقل منه للنادي الاهلي كما لعب للنادي الاسماعيلي ونادي المقاولون العرب والترسانة وبعد اعتزاله كرة القدم تولي منصب المدرب العام بنادي النصر ثم منصب المدير الرياضي بقطاع الناشئين بالنصر.

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