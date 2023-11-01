مبيعات مصرية وأجنبية تحول مؤشرات البورصة إلى الخسائر وتتكبد 15 مليار جنيه
تخلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الاربعاء عن مكاسبها الصباحية متأثرة بعمليات بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب
أغلق رأس المال السوقي للأسهم على تراجع متكبدا 15.1 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.520.9 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوي 22423نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى4305 نقطة.
تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6444نقطة.
اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 308 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 3.6 مليار جنيه.