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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الملاح يطالب الضرائب بإعفاء التجار المتعثرين عن سداد الغرامات

رئيس الاتحاد العام
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس التجارية بالسويس

في اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف برئاسة السيد أحمد الوكيل مع فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية حيث عرض كل رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات كافة الشكاوي المتعلقة بالسادة التجار مع مصلحة الضرائب وذلك من أجل حلول لها.

وفي هذا الصدد.. طالب محمد الملاح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة السويس وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية من رئيس مصلحة الضرائب بإعفاء اي تاجر من الغرامات التي تحدث نتيجة تعثره في سداد الضريبة الخاصة به.

وأكد الملاح أنه ليس من المعقول أن يتم تحصيل غرامات من التجار المتعثرين في السداد وأنه من الأولي محاولة جدولتها حتي يتثني للتاجر دفعها ولمصلحة الضرائب تحصيلها.

وفي هذا الصدد أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم دراسة المقترح والعمل علي حل المشكلة في أسرع وقت خاصة أن هذه النقطة تعتبر جزءا في القانون.

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