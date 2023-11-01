معهد جوته يحتفل باليوبيل الفضي ليوم معلمي اللغة الألمانية

ينظم معهد جوته القاهرة هذا العام اليوبيل الفضي لمعلمي اللغة الألمانية تحت شعار "الألمانية بإبداع وتناغم" يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر في مقر المعهد بالدقي.

فعلى مدار الخمس وعشرين عام، يقدم يوم معلمي اللغة الألمانية الفرصة لمعلمي اللغة الألمانية من جميع أنحاء الجمهورية للتواصل، والتعرف على أحدث الطرق التربوية والتعليمية لتدريس اللغة الألمانية.

يوم معلمي اللغة الألمانية

يعد يوم معلمي اللغة الألمانية أحد أهم الفعاليات السنوية لمعهد جوته القاهرة، وفرصة لتكريم معلمي اللغة الألمانية على مجهوداتهم الرائعة في مجال تدريس اللغة الألمانية. يشمل برنامج اليوم لهذا العام مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحاضرات والندوات. في المحاضرة الرئيسية بعنوان "نحو المستقبل بقلوبنا وعقولنا وأيدينا". تسلط المحاضرة " ياسمين جانداتشي" الضوء على تطور طرق التدريس، وتستشرف كذلك طرق التدريس الجديدة التي تشجع الطلاب على استخدام جميع حواسهم في التعلم، والاستفادة كذلك من الإمكانيات الرقمية الحديثة المتنوعة. بالإضافة إلى المحاضرة الرئيسية، يحتوى البرنامج على ٢۰ ورشة عمل تتناول موضوعات متنوعة مثل الاستفادة من تطبيقات المحمول، والموسيقى، والأفلام، والألعاب، والتمثيل المسرحي، وأنشطة التعليمية الحركية، بهدف جعل التعلم أكثرحيوية وإبداعية وديناميكية، ويستطيع المعلمات والمعلمون المشاركون الإختيار من بينها.

تقدم لهذا العام ما يقرب من ١٤٠٠ معلم ومعلمة للغة الألمانية من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والغربية، والدقهلية، والإسماعيلية، ومحافظات الصعيد. تم قبول ٤٥٠ معلم ومعلمة للمشاركة ويتوقع حضورهم للفعالية.

ومن جانبه عبر سيباستيان فوتر – مدير قسم اللغة في معهد جوته القاهرة: " في ظل الاهتمام المتزايد بتعلم وتعليم اللغة الألمانية في مصر، تعد هذه الفعالية علامة فارقة هامة في سلسلة فعالياتنا، ومناسبة خاصة لتقدير والاحتفاء بعمل معلمي اللغة الألمانية المتميز في مصر، ومنصة للتواصل وتبادل الخبرات. يدعوهم شعار هذا العام "الألمانية بإبداع وتناغم" إلى تصميم الدروس بطريقة مبتكرة وديناميكة لتشجيع الطلاب على تعلم اللغة الألمانية. وبالطبع نشعر بالفخر والسعادة لكوننا جزء من مجتمع معلمي اللغة الألمانية المتميز والمتطلع لتعلم كل جديد".

يشارك في الفعالية كل عام خبراء التدريس من مصر وألمانيا وتتاح الفرصة للمشاركات والمشاركين التعرف على الطرق والمواد التعليمية المتنوعة، وتبادل خبراتهم العملية في ظل الطرق التربوية المتبعة.

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