Yuma Tanimoto.. اتحاد المستثمرات العرب الوكيل الرسمى لمجموعته فى مصر للنفاذ إلى افريقيا

قالت Yuma Tanimoto رئيس ومؤسس شركة CROSSTECH للتكنولوجيا اليابانية خلال المشاركة بمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات" بشرم الشيخ فى دورته الـ26، أعلن ان اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسى أصبح الوكلاء الرسميين للشركة فى مصر.



وقال انهم متخصصون فى تقنية المعلومات والانترنت وتأمين المعلومات مشيرا إلى وجود أكثر من 42 جنسية.

وأكد على وجود سلاسل الإمداد المتخصصة فى الانترنت ونقل البيانات إلى شكل رقمى للتعامل معها بشكل آمن.



وأكد أن من خلال الشراكة مع المستثمرات العرب سيكون هناك مجالا للنفاذ إلى إفريقي

ليزا ايكولى مستشار الصحة وخبير قيادة بدولة امريكا: أهمية التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية فى الدول

خلال جلسة الصحة والسياحة بمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات" بشرم الشيخ فى دورته الـ 26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمر تحدثت ليزا ايكولى مستشار الصحة وخبير قيادة بدولة امريكاحول أهمية المشاركة فى المؤتمر وجلسة الرعاية الصحية والقت الضوء حول مقدمى الرعاية الصحية فى أمريكا وتطورها.

وأشارت إلى إمكانية إقامة الشراكات فى تقديم الخدمة لصالح الدول المختلفةوتوافر كافة المعلومات الخاصة بها ودور ذلك فى تطوير السياحة العلاجية.



ليزا



