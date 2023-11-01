محافظ المنيا يتابع حجم الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تحظى بإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالي 192 قرية و757 تابعًا، بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مليون و500 ألف مواطن في 102 قرية بمركزي، سمالوط، وبني مزار، بالمرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا، في الريف والمناطق العشوائية، وتوصيل الخدمات والمرافق لفئات المواطنين كافة.

ووجَّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية كافة، بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة، والتواجد على أرض الواقع وإزالة المعوقات، مشيرًا إلى أنه يعقد اجتماعًا دوريًّا مناقشة الموقف التنفيذي، ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة في جميع القطاعات، وتذليل المعوقات، من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء جميع الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

فى إطار توجيهات المحافظ، تابع أحمد خلف رئيس الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة (كفر عبدالخالق)، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بدائرة المركز لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا، إلي أنه جارٍ الانتهاء من أعمال صيانة، وتركيب أعمدة الإنارة، وذلك منعًا لوقوع الحوادث.

في سياق متصل، تابع الدكتور فتحي عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، التسليم الإداري لمواقع الوحدات البيطرية ضمن مشروعات "حياة كريمة " بمركز أبوقرقاص بقريتي (أبيوها وبني موسي)، وذلك للتأكد من مدي الالتزام بالمواصفات والاشتراطات ومعايير الجودة الفنية المتبعة، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير مباني تابعة للطب البيطري، في الكثير من القرى الأكثر احتياجًا، لتحسين أداء الخدمات البيطرية بالمناطق الريفية الموجودة بالمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمربين.