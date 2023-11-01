عاجل
السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم المرمم Ernst Lubitsch ينطلق في الدورة الـ74 بمهرجان برلين السينمائي

فيلم المرمم Ernst
فيلم المرمم Ernst Lubitsch

أعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى في دورته الـ74 التي ستقام خلال العام القادم، عن عرض الفيلم الكلاسيكى الصامت المرمم Ernst Lubitsch، للمخرج إرنست لوبيتش، بدقة 4K، على أن يتم عرض الفيلم في 18 فبراير 2024 في Haus der Kulturen der Welt مع فرقة من Berliner Philharmoniker التي ستؤدي مرافقة موسيقية حية لموسيقى جديدة للعمل.

الفيلم الكلاسيكى الصامت المرمم Ernst Lubitsch

مهرجان برلين السينمائى الدولى

كما تولت نيكولا جويتز إدارة مشروع Berlinale Talents، التابع لمهرجان برلين السينمائى الدولى، لتكمل فريق القيادة المزدوج لمبادرة تطوير المواهب جنبًا إلى جنب مع مدير البرنامج فلوريان ويجهورن، فى الأول من سبتمبر المقبل.

 

جلب نيكولا جويتز إلى فريق Berlinale Talents خبرتها المهنية التى تمتد لسنوات عديدة فى أكاديمية السينما الأوروبية، حيث كانت مسئولة عن إدارة فعاليات جوائز الأفلام الأوروبية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الشبكات الأخرى فى قطاع الأفلام حتى عام 2020.

 

فى الفترة الأخيرة أظهرت جويتز معرفتها الممتازة بالتنمية، والتواصل مع الشركاء، وقيادة الفريق كمنسقة لمشروع Driving the Human، وهو مشروع تعاوني متعدد السنوات في تقاطع العلم والفن.

 

تقوم نيكولا جويتز حاليًا بإكمال تدريبها كمدربة شخصية وأعمال، وبالتالى ستجلب دوافع قيمة إضافية لفريقها الجديد.

 

وصرح الثنائى الإدارى فى Berlinale، ماريت ريسنبيك وكارلو شاتريان: "لقد عرفت نيكولا عن Berlinale Talents منذ البداية وكانت على اتصال بنا، ويسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لمواصلة نجاح Berlinale Talents كمبادرة مستدامة لتنمية المواهب مع نيكولا والفريق بأكمله".

 

وصرحت نيكولا جويتز قائلة: "Berlinale Talents عالم فريد من نوعه، بيئة عمل مثيرة، حيث يمكن استكشاف الأفكار الجديدة والتغييرات الرائدة في صناعة السينما واختبارها وتطويرها بالتعاون مع شركاء وأنصار من الدرجة الأولى، وإنني أتطلع بشدة للمساهمة في هذا الأمر مع فريق من ذوي الخبرة".

 

على أن تبقى مديرة المشروع السابقة، كريستين تروستروم، فى الفريق حتى 31 أكتوبر المقبل لضمان تسليم سلس للمهام وعلاقات شريكة طويلة الأمد مع نيكولا جويتز.

txt

فيلم الرعب 2 The Nun يتخطى الـ265 مليون دولار منذ طرحه

مواد متعلقة

فيلم الرعب 2 The Nun يتخطى الـ265 مليون دولار منذ طرحه

فيلم الرعب The Exorcist: Believer يتخطى الـ120 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم أولاد حريم كريم يحصد إيرادات متدنية في شباك التذاكر

«طفل فيلم سر طاقية الإخفاء».. أحمد فرحات لم يتلقى مساندة من الوسط الفني
الجريدة الورقية