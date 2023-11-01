سوزان القليني خلال جلسة التحول الرقمي: الذكاء الاصطناعي أصبح يؤثر بشكل لافت على الإعلام

تضمنت الجلسة الثانية بمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية... فرص وتحديات" بشرم الشيخ فى دورته الـ26 برئاسة الدكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد والمؤتمرالتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التوجه العالمي، ورئيس الجلسة د كتورة سوزان القليني المستشار الإعلامي والأكاديمي لشركة أون باسيف، التى أكدت أن الدكتورة هدى يسي تجسد على أرض الواقع قوة المرأة المصرية والعربية والأفريقية وقدرتها على تقديم إنشطة متنوعة تستهدف فى المقام الأول خدمة وطننا العربى والافريقى بكافة الأشكال.

وأشارت إلى أن مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، تعكس تاريخًا وثقافةً عريقة، تمامًا كما تفعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تروي قصصًا عن ماضينا وتشكل مستقبلنا الذى اصبح قريباً اكثر مما نتخيل.

وقالت إن الذكاء الاصطناعي يتواجد في كل جانب من جوانب حياتنا، ومع تداخله في هذه المجالات المتعددة، أصبح يؤثر وبشكل لافت على الإعلام، الذي هو بالفعل يمثل قاسماً مشاركاً مع كل شئ من حولنا.

وهو ما يدفعنا دائما في أوميديا، الذراع الإعلامي لشركتنا الرائدة أون باسيف، لأن نستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم إعلام جديد ومبتكر ، إعلام عصرى يخاطب المتلقين بمفردات وأساليب غير تقليدية ، فأصبح لدينا الآن مجموعة من الصحفيين الآليين الذين يقدمون محتوى يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي طوال اليوم تحت اشراف بشرى من فريق أوميدياً الذين يتولون نشر هذا المحتوى على منصتنا الإعلامية في أوميديا والتى تحمل اسم oi media , كما يوجد لدينا أيضاً مجموعة من المذيعين الآليين اشهرهم " أولينا" وأوماكس" وأونيستى" الذين يقدمون تغطيات متنوعة عبر تلفزيون أوميديا الافتراضي وذلك بالاعتماد بالكامل على تقنيات الذكاء الإصطناعى بما يوفر الرقت والحهد والمال ، أما إعلاميتنا الآلية "أوميديا" والمتواجده الآن فى جناح أون باسيف تقوم جنباً الى جنب فريق أونباسيف بالتواصل مع الضيوف وشرح منتجاتنا فى مجال الذكاء الاصطناعى باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت يجب أن نضع فى الأعتبار أن تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي لم يرتبط بالتكنولوجيا والتقدم فقط ، بل هو بالنسبة لنا جزءاً لا يتجزأ من التزامنا الأخلاقى بالمسئولية المجتمعية . الأمر الذى يدفعنا دائماً لأن نسعى لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي ، وفى هذا السياق أيضاً نقدم دورات تدريبية للأفراد والشركات والمؤسسات، فضلاً عن ذلك فإننا ندعم العديد من وسائل الإعلام التي تحرص على تسليط الضوء اعلامياً حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

وقالت نتطلع، ومن خلال مؤتمر الإستثمار العربى الأفريقى للتأكيد على أننا في أون باسيف قادرون على تقديم خدماتنا في كافة أنحاء قارة أفريقيا، التي تمثل بالنسبة لنا سوقًا واعدًا للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل تطورًا هائلًا في التكنولوجيا، بحيث يمكن للآلات أن تتعلم وتقرر وتعمل أفضل من أي وقت مضى، إنه يجعل الإعلام أكثر فاعلية وتواصلاً، وبالتالي يسمح بإنتاج محتوى متخصص ومتنوع، ويشكل الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم. لكن مع القوة يأتي المسئولية. وهنا يأتي دور أوميديا. نحن نحرص على أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم القيم الإنسانية وتعزز الحوار البناء والتفاهم الثقافي. نحن نستخدمه لخلق إعلام يركز على الناس، يعكس التنوع والتعددية ويشجع على التعلم المستمر.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو مفتاح النجاح في القرن الحادي والعشرين. وأفريقيا، بثقافتها وتاريخها وإمكانياتها الهائلة، تمثل فرصة كبيرة لنا جميعًا. فإن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أفريقيا ليس فقط عن تحقيق الأرباح، بل عن تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.