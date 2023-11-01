مشاهدة مباراة الوداد والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأفريقي

مشاهدة مباراة الوداد والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأفريقي، يستضيف نادي الترجي التونسي، مساء اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث تقام المباراة على ستاد ملعب حمادي العقربي الأولمبي، بالعاصمة التونسية.

ويحتضن الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، مباراة الترجى ضد الوداد، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتسلح شيخ الأندية التونسية بملعبه وجمهوره، للفوز على منافسه المغربي، بعد فوز الفريق البيضاوي على ملعبه في الدار البيضاء في لقاء الذهاب 1-0، ويخوض الترجي، اختبارا صعبا، بحثا عن حسم التأهل للدور النهائي، ويتطلع الترجي للفوز بفارق هدفين.

أما مباراة اليوم فاتسمت بالإثارة والحماس حيث نجح الوداد في النهاية بتحقيق الأهم وفق مدربه عادل رمزي الذي قال "بالنسبة لنا نتيجة إيجابية وكان يمكن أن نخرج بأفضلية أكبر، لكن عموما قدم اللاعبون أداء قويا في هذه المواجهة 180 دقيقة، تنتظرنا مواجهة صعبة في تونس وسنحاول العودة بالتأهل إلى النهائي".

ومن جانبه، رأى مدرب الترجي طارق ثابت أن فريقه قدم أداء جيدا في الشوط الثاني وكان يمكنه أن يخرج بنتيجة أفضل، مضيفا "أقفلنا المنافذ في الشوط الأول بسبب خطورة الفريق المغربي على الجانبين، وبعد الهدف كنا الأفضل وحاولنا تعديل النتيجة واجتهدنا إلا أننا لم نسجل وما زال الشوط الثاني في تونس إذ نسعى لنحقق عودة كما فعلنا ضد مازيمبي".

مواجهة اليوم ستكون اختبارًا قويًّا وحقيقيًّا للفريقين، لتأكيد أحقية أى منهما في الوصول إلي الدور التالي من البطولة، حيث يدخل الترجي مواجهة اليوم، ولديه إصرار وعزيمة كبيرة على عبور عقبة الهزيمة التي تلقاها الفريق في المواجهة الأولى بهدف دون رد.

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والتي أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء. حيث سجل هدف اللقاء الوحيد هشام بوسفيان، وهو ما يعني أن الترجي مطالب بالفوز في مواجهة اليوم بهدفين على الأقل للصعود لنهائي البطولة المستحدثة.

موعد مباراة الترجي والوداد المغربي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الترجي والوداد البيضاوي المغربي اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد حمادي العقربي، ضمن نصف نهائي دور أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والوداد في الدوري الإفريقي 2023

يمكنك متابعة مباراة الترجي والوداد عبر العديد من القنوات العربية المفتوحة، ومنها قناة "بي إن سبورتس" المجانية وقناة "أبوظبي الرياضية".

كما ستكون المباراة مذاعة من خلال قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، بجانب قناة "الرياضية المغربية"، وقناة SSC السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والوداد

beIN Sports HD

AD Sports HD 1

OnTime Sports HD 1

Arryadia

SSC