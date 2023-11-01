اقتراب المنظومة الصحية بغزة من الانهيار (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن المنظومة الصحية في غزة واقترابها من الانهيار.

تواصل العدوان الإسرائيلي

وذكر التقرير أنه في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الطبية ومحيطها إلى جانب استشهاد عشرات الأفراد من الأطقم الطبية ورجال الإنقاذ بالحماية المدنية منذ السابع من أكتوبر؛ لجأ مسؤولو الخدمات الطبية في غزة إلى المتطوعين ومن تدربوا على الإسعافات لمساعدة المستشفيات وفرق الطوارئ التي تتجه نحو الانهيار.

وأضاف: "رغم استجابة المتطوعين في غزة إلا أن المنظومة الصحية ما زالت في حاجة إلى مزيد من العاملين جراء القصف المتواصل، والحالات التي تفوق قدرة استيعاب المرافق الطبية".

المنظومة الصحية

وتابع: "اتجاه المنظومة الصحية في غزة إلى حافة الانهيار يأتي في ظل تواصل الغارات الاسرائيلية الوحشي على المناطق المحصنة، بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث قال مدير شؤون وكالة اللاجئين الأورونروا، إن انهيار النظام المدني أدى إلى توقف 4 مراكز توزيع مساعدات للأمم المتحدة عن العمل في غزة".