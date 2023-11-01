المنيا تفوز بالمركز الثانى في مسابقة تحدي القراءة بالوطن العربى

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وجميع معلمي وطلبة مدرسة الشهيد الطيار على محمد على بيه للتعليم الإبتدائي ، التابعة لإدارة مطاي التعليمية لفوزها بالمركز الثاني بمسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى الوطن العربي، والتى أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية، واتباع كافة السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى الإهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس، على اختلاف مراحلهم التعليمية، وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم، للإستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم في خطط التنمية المستدامة.