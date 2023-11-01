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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستعد مانشستر  يونايتد لمواجهة نيوكاسل مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ4 من كأس رابطة الأندية للمحترفين الإنجليزية.

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ويسعى مانشستر يونايتد للفوز من أجل تخطي عقبة نيوكاسل للصعود إلى الدور المقبل في كأس رابطة المحترفين.

وسقط مانشستر يونايتد أمام نظيره السيتي في المباراة الماضية بثلاث أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما تعادل نيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون بهدفين لكلاهما في المباراة الأخيرة ضمن منافسات البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي 

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد مع نيوكاسل في العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات.

 

 

 

 

 

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