وكيل زراعة الغربية يتابع حملات الإزالة بالمراكز

أجرى الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، يرافقه المهندس بكرى خطابى مفتش الإدارة المركزية لحماية الأراضى، والمهندس وائل دغمش مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالغربية، بجولة تفقدية بمراكز المحافظة لمتابعة حملات الازاله والتعديات على الأراضى الزراعية ، ومدى التزام السادة مفتشى حماية الأراضى بالمراكز.



وأكد الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية، ومحاسبة المقصرين باعتبار أن الارض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.



يذكر ان وكيل وزارة الزراعة بالغربية، قد أصدر توجيهات مشددة لمديري الإدارات الزراعية ومفتشى حماية الاراضى بالجمعيات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.



جاء ذلك فى إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .