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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طارق عبدالعزيز:  فتح معبر رفح للمصابين الفلسطينين موقف إنساني مشرف للقيادة السياسية

النائب الوفدي طارق
النائب الوفدي طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب الوفدي طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية، الدبلوماسية والإنسانية التي تهدف إلى إيقاف عجلة الحرب التي تقوم بها قوات الأحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أن قرار مصر بالسماح بدخول الجرحي والمصابين من الفلسطينين إلى مصر عبر معبر رفح، موقف إنساني للقيادة السياسية، يضاف إلى مواقفها المشرفة التي سطرها التاريخ في كتير من المواقف وآخرها الحرب على غزة.

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صحة غزة تطالب بفتح معبر رفح لعبور المساعدات الطبية والجرحى

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60 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح في تدخل فلسطين اليوم

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن العدالة عبر التاريخ بمواقف تاريخية، يشهد لها القاصي والداني، وما زالت تدافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة في المحافل كافة، والمواقف كافة .

واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا أمس، هو جريمة مكتملة الأركان، تؤكد وحشية إسرائيل، وإقدامها علي إبادة جماعية للفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وطالب النائب طارق عبدالعزيز المجتمع الدولي، بالتحلي بالعدل وتطبيق القانون الدولي والقيم الإنسانية، وعدم تبنيى ازدواجيه  المعايير، وعدم اعتبار أن إسرائيل دولة فوق القانون ، وتقديم قادة الكيان الإسرائيلي الي المحكمة الجنائية الدولية.

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