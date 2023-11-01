"تأثير جدران المباني على الاستجابة الزلزالية للإطارات الخرسانية".. رسالة ماجستير للمهندس حسام عريبي

حصل المهندس حسام علاء عريبي على درجة الماجستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس عن رسالته “تأثير جدران المباني الداخلية على الاستجابة الزلزالية للإطارات الخرسانية غير المنتظمة”.



وقد أشارت الدراسة إلى الخطأ الذى يقع فيه بعض المهندسين الإنشائين بإهمال الحوائط الداخلية وإعتبارها عناصر معمارية فقط بالرغم من أهميتها وتاثيرها الكبيرعلى كفاءة المبنى ويؤدى إغفالها إلى انهيارات غير محسوبة فى المنشأ خاصة عند حدوث عدم إنتظام لتوزيع تلك الحوائط وغيابها فى الأدوار السفلية للمبنى.



وتعود اسبابها فى ذلك إلى الرغبة في إستخدام المساحات الواسعة بالطابق السفلى للمبانى كجراجات، مما يدفع للتخلى عن الحوائط الداخلية بهذه الأدوار وهو ماينتج عنه عدم إنتظام توزيع الأحمال الزلزالية ويؤدى في النهاية لانهيار هذا الطابق الضعيف.



وقد أوصت الدراسة؛ بضرورة الاهتمام بالحوائط الداخلية وتلافى عيوب عدم انتظام توزيع الحوائط تجنبا لوقوع تلك الإنهيارات ولضمان كفاءة المبنى عند تعرضه لخطر الزلزال كما أوضحت أهمية الاستفادة من وجود حوائط المبانى الداخلية فى التدعيم الزلزالى للمبانى القديمة خاصة الأثرية منها.



وقد أشرف على الدراسة ؛ كل من “أ.د.أيمن حسين حسنى خليل” أستاذ الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة عين شمس، و"د.محمود الكاتب" أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإنشائية، بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وتكونت لجنة المناقشة من كل من "أ.د.عادل العطار"، أستاذ الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، و“أ.د. محمد نور فايد ” أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس.