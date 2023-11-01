جروهي تطلق برنامج GIVE لتدريب الطلاب

قال محمد عطايا الرئيس التنفيذي لشركة جروهي شمال إفريقيا، أن الشركة أطلقت برنامج GIVE ليوفر للطلاب تطوير صناعة أدوات السباكة.

أضاف أن برنامج GIVE يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب وسد الفجوة في مجال صناعة السباكة والأدوات الصحية.

أوضح أن البرنامج يمكن الطلاب ويمنحهم مهارات في قطاع الأدوات الصحية، مشيرًا إلى المشاركة في تدريب طلاب 70 دولة حول العالم.

أشار إلى تقديم دعم للمدارس في إنشاء منهج تعليمي موحد بتوفير مهارات والحصول على تجربة عملية.

شدد على أن الشركة ستمنح الطلاب شهادات ووظائف مع شركاء جروهي لمن يجتازوا برنامج GIVE.