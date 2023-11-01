برلماني: فتح معبر رفح للمصابين تأكيد على الدور المصري الانساني في دعم القضية الفلسطينية

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار مصر بفتح معبر رفح واستقبال الجرحي والمصابين من الاشقاء في فلسطين للعلاج في مصر، دليلا قاطعا على وقوف مصر ومساندتها للقضية الفلسطينية وكذلك الدور الانساني الهام تجاه الاشقاء في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف قريطم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مصر بذلت ولا تزال تبذل مجهودات كبرى من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووفد من الوزراء والسياسيين والاعلاميين إلى محافظة شمال سيناء ومعبر رفح بالامس ورسائل الدعم التي تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي أمام معبر رفح.

الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات من أي طرف، فمصر تتعامل مع القضية الفلسطينية على إنها قضيتها وأفشلت مخططات تصفيتها التي سعى لها الاحتلال من خلال محاولات ودعوات التهجير القسري للفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وأكد قريطم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يزال يقود العديد من التحركات من أجل وقف اطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إدخال أكبر قدر من الشاحنات والقوافل المحملة بالمواد الاغاثية والانسانية إلى قطاع غزة، والتأكيد على إنه لا بديل عن حل الدولتين من أجل استقرار الاوضاع في المنطقة .