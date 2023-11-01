إطلاق Call of Duty: Modern Warfare III بتقنية NVIDIA DLSS 3.5

في الأسبوع الماضي، ادهشتنا لعبة Alan Wake 2 بصور مذهلة مدعومة بتقنية التعلّم العميق NVIDIA DLSS 3.5 مع Ray Reconstruction. تستمر الاستعدادات هذا الأسبوع للعطلات مع إطلاق لعبة Call of Duty: Modern Warfare III مع تقنيتي التعلّم العميق NVIDIA DLSS 3 و NVIDIA Reflex وكلها سيتم تفعيلها بواسطة برنامج Game Ready Driver الجديد لـ Call of Duty: Modern Warfare III.

تتصدر لعبة Call of Duty: Modern Warfare III قائمة رائعة من ثماني ألعاب التعلّم العميق الجديدة والتي تشمل Desynced و Jusant وRIPOUT وRoboCop: Rogue City و The Talos Principle 2 والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، تأتي تقنية Ray Reconstruction الخاصة بـ DLSS 3.5 إلى NVIDIA Omniverse.

إصدار Call of Duty: Modern Warfare III مع تقنيتي DLSS 3 و Reflex والمزيد!

يبدأ الوصول المبكر لحملة Call of Duty: Modern Warfare III في الثاني من نوفمبر لجميع عمليات الشراء المسبق، ويتبعه الإصدار الكامل في 10 نوفمبر. يمكن للاعبي GeForce تسريع معدلات الإطارات باستخدام تقنية التعلّم العميق DLSS 3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو زيادة جودة الصورة إلى أقصى حد باستخدم تنعيم الحواف DLAA فتصبح طريقة اللعب أكثر استجابة بفضل وجود NVIDIA Reflex في اليوم الأول من لعبة Call of Duty: Modern Warfare III.

مضاعفة الأداء في Call of Duty: Modern Warfare III مع NVIDIA DLSS 3

في المعيار المدمج في Call of Duty: Modern Warfare III، يؤدي رفع جميع الإعدادات إلى الحد الأقصى عند 4K إلى زيادة الأداء بمقدار 1.8X في المتوسط عند تفعيل DLSS 3، مما يتيح أقصى إعداد للعب بأكثر من 100 إطارًا في الثانية على GeForce RTX 4070، وما يصل إلى إلى 200 إطارًا في الثانية على GeForce RTX 4090.

عند 1440 بكسل، تعمل DLSS 3 على تعزيز الأداء بمقدار 1.6X، مما يتيح اللعب بمعدل 100 إطارًا في الثانية+ على المجموعة الكاملة من بطاقات الرسومات GeForce RTX 40 Series، وما يصل إلى 240 إطارًا في الثانية من اللعب على GeForce RTX 4090.

بدقة 1080 بكسل، يمكّنك تعزيز أداء DLSS 3 بمقدار 1.5X من الوصول إلى معدلات إطارات الرياضات الإلكترونية على جميع وحدات معالجة الرسوميات من سلسلة GeForce RTX 40، ويسمح لك بالحصول على أقصى عرض لمعدل التحديث على GeForce RTX 4090، والذي يحقق نتيجة 300 إطارًا في الثانية.

بالنسبة للاعبي الأجهزة المحمولة، تعمل DLSS 3 على زيادة الأداء بمقدار 1.6X عند كل من 1080p و1440p، مما يتيح لجميع المالكين اللعب بمعدلات إطارات سريعة، وما يصل إلى 230 إطارًا في الثانية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة GeForce RTX 4090.

Call of Duty: Modern Warfare III أكثر استجابة مع NVIDIA Reflex

يُشار إليه أحيانًا باسم "تأخر النظام"، وزمن استجابة النظام هو الوقت الذي يستغرقه حدوث إجراء ما داخل اللعبة، ويمكن أن يؤثر أيضًا على مدى سرعة رؤية الأعداء، مما يمنحك وقتًا إضافيًا لإطلاق النار أولاً. يعد زمن استجابة النظام أمرًا بالغ الأهمية في الألعاب التنافسية متعددة اللاعبين، حيث يوفر تقليل زمن الوصول باستخدام Reflex اكتسابًا أسرع للهدف، وأوقات رد فعل أسرع، وأفضل دقة تصويب للألعاب التنافسية - مما يمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

إلى جانب معدلات الإطارات العالية التي توفرها DLSS ووقت الاستجابة المنخفض الذي توفره Reflex، يحصل اللاعبون المتنافسون على التجربة Call of Duty: Modern Warfare III المطلقة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة GeForce RTX 40.

تشمل إضافات DLSS الجديدة الأخرى هذا الأسبوع ما يلي:

NVIDIA Omniverse - تمت الترقية إلى DLSS 3.5 مع Ray Reconstruction اليوم، مما يجعل معاينة منافذ العرض أكثر دقة، والمشاهد المعروضة بالكامل أكثر واقعية وغامرة.

Jusant - متوفرة اليوم مع DLSS 3 و Reflex على وحدات معالجة رسوميات GeForce RTX GPU 40 Series حيث تعمل DLSS 3 على تسريع الأداء بمتوسط 2.6X بإعدادات 4K كحد أقصى في اللعبة مما يمكّن اللاعبين من استكشاف عالم Jusant المذهل الذي يعمل بمحرك Unreal Engine 5 بأكثر من 100 إطار في الثانية على GeForce RTX 4070 وما فوق.

RIPOUT - متوفرة الآن في الوصول المبكر مع DLSS 3 وReflex وRay Tracing. يقوم اللاعبون في سلسلة GeForce RTX 40 بمضاعفة الأداء بمعدل 2.8X عند دقة 4K مع الحد الأقصى من الإعدادات وتفعيل تأثيرات تتبع الأشعة في اللعبة، مما يسمح لمالكي GeForce RTX 4070 وما فوق بلعب لعبة إطلاق النار سريعة الوتيرة بما يزيد عن 100 إطار في الثانية. مع بطاقة GeForce RTX 4090 التي تتجاوز 230 إطارًا في الثانية.

Ghostrunner 2 - متوفرة الآن مع تقنيتي DLSS 3 و Reflex.

RoboCop: Rogue City - يتم إطلاقها في الثاني من نوفمبر مع تقنيات DLSS 3 و Reflex و DLAA على بطاقات رسوميات GeForce RTX 40 Series حيث يعمل DLSS 3 Frame Generation على مضاعفة الأداء بمتوسط 2.6X بدقة 4K مما يتيح للاعبين الذين يستخدمون GeForce RTX 4070 حتى 4090 اللعب بأكثر من 60 إطارًا في الثانية مع تفعيل كل خيار.

The Talos Principle 2 - يتم إطلاقها في الثاني من نوفمبر مع تقنيتي DLSS 3 و Reflex في بطاقات رسوميات GeForce RTX 40 Series حيث تعمل DLSS 3 على مضاعفة معدلات الإطارات بمتوسط 2.3X بدقة 4K، مع الوصول إلى الحد الأقصى لكل إعداد، مما يتيح اللعب بمعدل 60 إطارًا في الثانية + على مجموعة واسعة من الإعدادات.

EA SPORTS™ WRC - سيتم إطلاقها في 3 نوفمبر مع تقنية DLSS 2 على وحدات معالجة رسوميات GeForce RTX GPU 40 Series حيث تعمل DLSS 2 على تسريع الأداء بنسبة تصل إلى 90% بإعدادات 4K كحد أقصى.

Desynced - ستحصل على تحديثات في 16 نوفمبر مع تقنيتي DLSS 3 و Reflex.

يعد برنامج Game Ready Driver الجديد هو برنامج التشغيل الذي يمكن استخدامه للاعبين الذين يلعبون Desynced و Jusant و RoboCop: Rogue City. يضيف أحدث برنامج تشغيل Game Ready لدينا أيضًا دعمًا لـ 6 شاشات عرض جديدة متوافقة مع G-SYNC والتي توفر تجربة معدل تحديث متغير (VRR) أساسية تجعل ألعابك أكثر سلاسة ومتعة، بما في ذلك:

ACER X45

AOC AG456UCZD

AOC U27G3XM

Galax Q3222SUC

LG 32GR75Q

MSI MPG341QR

توفر برامج تشغيل GeForce Game Ready أفضل تجربة لألعابك المفضلة لأنها تم ضبطها بدقة بالتعاون مع المطورين وتم اختبارها على نطاق واسع عبر الآلاف من تكوينات أجهزة سطح المكتب والكمبيوتر المحمول لتحقيق أقصى قدر من الأداء والموثوقية.

تم إنشاء برنامج Game Ready Driver من NVIDIA من الألف إلى الياء كوسيلة لتوفير أفضل تجربة ألعاب ممكنة. ينشئ هذا البرنامج تعاونًا مع مطوري الألعاب، مما يؤدي إلى إنشاء إيقاع منتظم لتبادل إصدارات الألعاب وبرامج التشغيل الخاصة بمرحلة ما قبل الإصدار. نحن نعمل معًا على إيجاد التحسينات وحل المشكلات، ونقوم بتكرار الإصدارات وفقًا لذلك لضمان تقديم كل من اللعبة وGame Ready Driver أعلى مستويات الجودة والأداء عند الإطلاق.