خلافات ثأرية.. الإيقاع بالمتهمين بإطلاق النيران على شقيقين في المرج

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقبالها شقيقين عاملين بمحل- مقيمين بدائرة القسم مصابين بطلقات نارية.

بالاستماع لأقوال المصابين، قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من «طبنجة» كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدي على شقيقه بالضرب، ما أدى لوفاته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه بالاشتراك مع شقيقه عامل- مقيم بذات العنوان، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجني عليهما.

قرار جديد حول لص الشقق السكنية في باب الشعرية



أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى باب الشعرية.

تضمنت اعترافات المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.