أستاذ علوم سياسية: سيناء تحظى بأهمية أمنية واستراتيجية كبيرة بالنسبة لمصر

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الاخيرة اهتمت بتنمية سيناء باعتبارها مشروعا قوميا لمصر من خلال إقامة العديد من المشروعات المختلفة سواء في مجال الزراعة واستصلاح الاراضي، واستغلال الثروات المعدنية والبناء والتعمير، والقضاء على الارهاب.

سيناء جزء عزيز من أرض مصر

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن سيناء جزء عزيز من أرض مصر وخاضت العديد من الحروب من أجل استردادها، مشيرًا إلى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى سيناء رسالة بأنه لا تهاون فيها وأنها جزء مهم من الامن القومي المصري.

خطة الدولة لتنمية سيناء

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن سيناء تأتي ضمن أولويات خطة الدولة المصرية للبناء والتعمير، لما لها من أهمية أمنية واستراتيجية وسياسية بالنسبة لمصر، ولا يزال هناك اهتمام كبير لتنمية سيناء حيث يمكن أن تكون عامل جذب للشباب في الوادي والدلتا مما تسهم في مواجهة البطالة، فبالتالي فهي محل اهتمام كبير من قبل الدولة، على حد قوله.