الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أعمال الموسيقار الإيطالي "فيفالدي" في أوبرا الإسكندرية.. الجمعة

الموسيقار الإيطالي
الموسيقار الإيطالي "فيفالدي"

يقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلا بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبدالعظيم (فلوت)، نهى سامي (أوبوا)، تامر كمال (باصون).

موعد حفل وتريات أوبرا الإسكندرية

يقام الحفل  في الثامنة مساء الجمعة 3 نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات ، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

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