قفزة كبيرة في دخول شاحنات المساعدات إلى غزة (شاهد)

ذكرت قناة “إكسترا نيوز” أن هناك قفزة كبيرة للغاية خلال الساعات الماضية، في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

معبر رفح

وقال مراسل قناة “إكسترا نيوز” أن الدولة المصرية كان شرطها السماح بمرور حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح مقابل دخول المساعدات الإنسانية.

ونوه إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ السماح بدخول المساعدات حتى اليوم تقترب من 300 شاحنة، وهو تطور كبير ونسبي.

حاملو الجنسيات المزدوجة

وأشار إلى عبور الجرحى من قطاع غزة للعلاج في مصر، اليوم الأربعاء، كما أن هناك مجموعة أولي من حاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى معبر رفح تمهيدًا للسماح بمغادرتهم إلى بلادهم عبر مصر.