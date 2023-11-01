الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قفزة كبيرة في دخول شاحنات المساعدات إلى غزة (شاهد)

معبر رفح
معبر رفح

ذكرت قناة “إكسترا نيوز” أن هناك قفزة كبيرة للغاية خلال الساعات الماضية، في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

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معبر رفح

وقال مراسل قناة “إكسترا نيوز” أن الدولة المصرية كان شرطها السماح بمرور حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح مقابل دخول المساعدات الإنسانية.

ونوه إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ السماح بدخول المساعدات حتى اليوم تقترب من 300 شاحنة، وهو تطور كبير ونسبي.

حاملو الجنسيات المزدوجة

وأشار إلى عبور الجرحى من قطاع غزة للعلاج في مصر، اليوم الأربعاء، كما أن هناك مجموعة أولي من حاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى معبر رفح تمهيدًا للسماح بمغادرتهم إلى بلادهم عبر مصر.

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