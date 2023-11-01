مدير مستشفى الشفاء بغزة يحذّر من وفاة المرضى بسبب انقطاع الكهرباء

قال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الدكتور محمد أبوسليمة، إنّ المستشفى سيعلن عن وفيات كبيرة خلال ساعات، حال توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل.

المستشفى استقبل أكثر من 550 جريحا

وأضاف “أبوسليمة” خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المستشفى استقبل أكثر من 550 جريحا، ونحو 200 شهيد، ما يجعل المستشفى غير قادر على تقديم الدعم للمزيد من المصابين.

كارثة إنسانية جديدة

وطالب مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بإدخال مستشفيات ميدانية إلى القطاع، ووقف إطلاق النار وإدخال الوقود، تفاديا لحدوث كارثة إنسانية جديدة في القطاع الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي الغاشم.