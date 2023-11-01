خبير يتوقع ارتفاع الأفواج السياحية إلى مصر خلال الموسم الشتوي

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير السياحي والأثري، إن ما تشهده المنطقة من صراع بين إسرائيل وفلسطين ليس لها أي تأثير على السياحة المصرية نظرًا لانه ليست جائحة عالمية مثل كورونا ولكنها حرب بين طرفين، واستمرت على مدار عقود.

ارتفاع نسبة الإشغال السياحي

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مصر بعيدة تمامًا عن هذه الأحداث والجيش المصري يقظ ومأمن الحدود المصرية، لافتًا نسبة الإشغال السياحي سترتفع خلال الموسم السياحي الشتوي، وبالفعل معظم الشركات السياحية الدولية حجزت ولا يوجد إلغاء لأي رحلات سياحية دولية سواء لشرم الشيخ أو طابا أو سانت كارتين أو غيرها من المعالم السياحية في مصر.

ارتفاع عدد الافواج السياحية

وأد الخبير السياحي والأثري، أن الطيران السياحي الدولي مستمر دون أي معوقات، ولا يوجد قلق على موسم السياحة، ومصر بعيدة عن ما يحدث في قطاع غزة، متوقعًا ارتفاع عدد الأفواج السياحية خلال الموسم الستوي، على حد قوله.