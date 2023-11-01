اللواء علي حفظي: بعد 73 سيناء تحولت من ميدان المعركة لأرض الخير

علق اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، على زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى سيناء أمس، وإلقاء كلمة له من أمام بوابة معبر رفح، مشددًا على أن سيناء تمثل قدس الأقداس لمصر وهي شيء غالٍ لمصر والمصريين.

سيناء شهدت تنمية كبيرة في السنوات الأخيرة

وأوضح أن سيناء على مر التاريخ كانت تمثل الدرع الذي يحمي مصر من غزوات الطامعين، فقد كانت عبر آلاف السنين تمثل الأرض العظيمة التي من خلالها دافع أبناء مصر عن بلدهم ضد أطماع الغزاة، وجاء ذلك خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.

وأشار إلى أنه بعد حرب أكتوبر 73 المجيدة، تم التحول إلى السلام وأصبحت سيناء مولودا جديدا والمنظور الاستراتيجي لسيناء تغير، مشددًا على أن سيناء تحولت بعد انتصار 73 من أرض المعارك والحرب والدفاع عن مصر إلى أرض الخير، موضحًا أن سيناء شهدت تنمية كبيرة في السنوات الأخيرة.

التنمية سلاح رئيسي في مقاومة الإرهاب

وأضاف أن تطوير سيناء كان قرارا استراتيجيا على مستوى القيادة السياسية وهو قرار ناجح، لأن له رؤية، فالتنمية سلاح رئيسي في مقاومة الإرهاب، إذ إن التنمية لا تقل أهمية عن العمل العسكري الذي يواجه الإرهاب.



ونوه بأن تاريخ أبناء سيناء مشرف، حيث أثبتوا دائما انهم على قدر من المسؤولية والإحساس بحجم المخاطر التي تعرضت لها سيناء عبر مر تاريخها، وجاء ذلك خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.

أهالي سيناء

وتابع: "أهالي سيناء كانوا يتكيفون مع الظروف الصعبة وكانت مطالبهم محدودة للغاية ولا تؤثر على جهود الدولة، وشعروا بالجهود التي بذلتها الجهود المصرية في السنوات الأخيرة على مستوى المنظور التنموي لسيناء"، مشددًا عل أن الدولة المصرية لم تهمل سيناء، ولكن، لم يكن هناك بنية أساسية أو تحتية أو خدمات، ولكن في السنوات الأخيرة شهدت سيناء التحول، حيث تحملت الدولة مسؤولية البنية الأساسية والتحتية والخدمات في سيناء فتم عمل الطرق والكباري وجرى إيجاد الخدمات المختلفة مثل المستشفيات والمدارس وأقامت المشروعات المختلفة.