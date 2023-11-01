منح درجة الدكتوراه والماجستير لـ 42 باحثًا بجنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، على تعيين الدكتور أبو الحمد مصطفي صالح عثمان في وظيفة أستاذ بكلية التجارة وتعيين الدكتورة عبير عبد المعز في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الزراعة.

تعيينات جديدة

والتعيين في درجة مدرس للدكتور الطيب عبد العال مصطفى بكلية الطب ، والدكتورة دعاء محمد سيد عمر في وظيفة مدرس بكلية التربية بالغردقة.

درجات علمية

ومنح درجة الدكتوراه لعدد 9 باحثين و منح درجة الماجستير لعدد 33باحثًا من مختلف كليات الجامعة ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 الدور الثاني درجة الدبلوم ( الدبلوم المهنية - الدبلوم العام نظام العامين - الدبلوم العام نظام العام الواحد - الدبلوم الخاصة ) وعددهم ( 360) طالب وطالبة من كلية التربية.

و منح الطلاب الناجحين في دبلوم الدراسات العليا في العلوم الدور الاول ( دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية - دبلوم الفيزياء الإشعاعية - دبلوم الكيمياء التطبيقية ) وعددهم (94) طالب وطالبة من كلية العلوم ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين دبلوم الدراسات العليا في العلوم الدور الاول ( دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية - دبلوم الفيزياء الإشعاعية - دبلوم الكيمياء التطبيقية ) وعددهم (94.

و منح الطلاب الناجحين في امتحان الدور الأول ( الدبلوم المهني في العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات ) وعددهم ( 11 ) كلً بالنقاط والتقدير الحاصل عليه ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التجارة ( انتظام - انتساب عام - انتساب موجه ) شعب مختلفة وعددهم ( 206) .

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التجارة ( شعب اللغة الانجليزية ) وعددهم (13) و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي ( شعبة عامة ) وعددهم (10) ، منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في الهندسة ( شعب مختلفة) وعددهم (7) ،.

منح الطلاب الناجحين دور سبتمبر 2023 درجة الليسانس في الحقوق لائحة ( جديدة - قديمة ) وعددهم ( 141 ) ، و منح الطلاب الناجحين في دور سبتمبر 2023 درجة البكالوريوس في التربية الرياضية وعددهم75طالبًا.