حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، بجميع مراكز المحافظة ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ، ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام .

ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة ، من جانبها ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية ، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية ، وشرطة المرافق ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16محضر إشغال منها، 8 محاضر إشغال بـ"حي وسط المدينة" للمحال التجارية المخالفة .

ورفع كافة الإشغالات المتواجدة بالطرق ، وعلى أرصفة المشاه ، و الطريق العام ، وتم خلال الحملة المكبرة ، إزالة اشغالات الباعة الجائلين ، إلى جانب تحرير 8 محاضر على الطريق ، بشارع الحبشي والجزارين بـ"حي جنوب المدينة" ، والتي تعيق حركة السير ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.