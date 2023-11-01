الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز المنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، بجميع مراكز المحافظة ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ، ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام .

 

 

 

 

 

ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة ، من جانبها  ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية  ، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية ، وشرطة المرافق ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16محضر إشغال منها،  8 محاضر إشغال بـ"حي وسط المدينة" للمحال التجارية المخالفة .

 

 

 

 

ورفع كافة الإشغالات المتواجدة بالطرق ، وعلى أرصفة المشاه ، و الطريق العام ، وتم خلال الحملة المكبرة ، إزالة اشغالات الباعة الجائلين ، إلى جانب تحرير 8 محاضر على الطريق ، بشارع الحبشي والجزارين بـ"حي جنوب المدينة" ، والتي تعيق حركة السير ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

الجريدة الورقية