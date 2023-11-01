سلة الأهلي يواجه الشمس بدوري المحترفين

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق الشمس، خلال اللقاء الذي يقام بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.





وتنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم وتقام على صالة سبورتنج، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعقد الإسباني اوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي محاضرة للاعبين بفندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الأهلي وصن داونز ..

وعلى صعيد منافسات كرة القدم ، يستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء لحساب إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، قد اختتم استعداداته لمباراة صن داونز المرتقبة بالأمس.

وخاض الفريق مرانه مساء الأمس على ملعب التتش في حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

كان الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد مساء الأمس ، قد أسفر عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكان الفريق قد عاد أول أمس من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا.