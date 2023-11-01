صلاح وثلاثي الأهلي مرشحين للأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المرشحين لحصد جوائز "كاف" لعام 2023 التي من المقرر إقامتها في الفترة المقبلة في المغرب.

أكد كاف خلال الساعات الماضية عن إقامة حفل جوائز الأفضل كل عام في الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل.



قائمة المرشحين لأفضل لاعب في قارة أفريقيا:



محمد صلاح ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (مصر)، رامي بن سبعيني ورياض محرز (الجزائر)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، فرانك أجوسا وفينسينت أبو بكر (الكاميرون)، إبراهيم سنجاري وسيكو فوفانا (كوت ديفوار)، محمد قدوس وتوماس بارتي (غانا)، وسيرهو جيراسي (غينيا)، شانشيل مبيمبا وفيستون مايلي (الكونغو الديمقراطية).

فيكتور أوسمين (نيجيريا)، ساديو ماني وبابي سار (السنغال)، بيرسي تاو (جنوب أفريقيا)، محمد علي بن رمضان (تونس)، يفيس بيسوما (مالي)، أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وحكيم زياش وسفيان أمرابط ويحيى جبران وياسين بونو ويوسف النصيري (المغرب)، بير شالوليلى (نامبيا).



أفضل حارس

ضمت قائمة أفضل حارس في أفريقيا كل من: ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي، وأندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الكاميروني وإدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي والمنتخب السنغالي، يوسف المطيع حارس مرمى الوداد والمنتخب المغربي أيضًا وويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، ومحمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر.



أما بالنسبة للأفضل داخل أفريقيا، شهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي بالإضافة للاعب من بيراميدز لتشهد القائمة تواجد 5 لاعبين مصريين.



تواجد 6 لاعبين من الأهلي وهم: حسين الشحات، محمد عبدالمنعم، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد الشناوي، والتونسي علي معلول، والجنوب افريقي بيرسي تاو فيما تواجد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.



وغاب منتخب مصر عن قائمة المرشحين للمنتخب الأفضل داخل القارة السمراء، وضمت القائمة كل من: السنغال والمغرب وتنزانيا وناميبيا وغينيا الاستوائية وموزمبيق وغينيا بيساو والرأس الأخضر وموريتانيا وجامبيا.

