الأمن يرصد 17 ألف نسخة كتاب بدون تصريح

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 17 ألف نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة.

معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام مالك مطبعة بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (17000 نسخة من الكتب "الروائية- الأدبية" بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

رصد 134 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي



شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رصد 134 قطعة سلاح نارى، فضلًا عن تنفيذ 58 ألف حكم قضائى، كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 25 حادثًا متنوعًا.

من ناحية أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لفك طلاسم واقعة إطلاق مجهولون الخرطوش على أحد نزلاء دار أيتام شهيرة في مدينة ٦ أكتوبر، ما أسفر عن إصابته، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لكشف هوية المتهمين.



وقد عثرت النيابة العامة أثناء النعاينة لموقع الحادث على آثار إطلاق الرصاص الخرطوش، وفورغ الرصاص كما استمعت لأقوال المجني عليه بعدما تم تقله إلى المستشفى متأثراً بإصابته لتلقي العلاج اللازم.



اما عن شهود العيان فهم زملاء المجني عليه والذين أضافوا انهم كانوا واقفين وشاهدوا إطلاق الخرطوش على زميلهم المجني عليه ولا يعرفوا ما هو مصدر تلك الطبقات او من الذي يطلقها.





وبداية الواقعة كانت عندما تلقي قسم أول أكتوبر بلاغا بإصابة شاب من نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام في إطلاق رصاص خرطوش عليه من قبل مجهولين.

