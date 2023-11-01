خبير: ارتفاع السعر العالمي للنفط والغاز بسبب الحرب بين فلسطين وإسرائيل (فيديو)

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إنّه منذ بداية الأزمة الأخيرة ارتفعت أسعار الغاز بمقدار الثلث مباشرة، عبر إحدى منصات تداول عقود الغاز العالم، وارتفع سعر المليون وحدة الحرارية البريطانية من 11 دولارًا إلى 17 دولارًا.

الحرب بين فلسطين وإسرائيل

وأضاف “أبو العلا” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وهناك مخاوف أيضا من ارتفاع أسعار النفط، وبعد أن وصل سعر برميل خام برنت إلى 94 دولارًا خلال سبتمبر ثم تراجع إلى 84 دولارًا، وبدأ العالم يستفيق عاود الارتفاع مرة اخرى بعد الحرب بين فلسطين وإسرائيل ووصل إلى 90 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم استقرار واضحة في الأسعار العالمية.

وشدد على أن استمرت الأوضاع الخطيرة بالحرب بين حماس وإسرائيل، وهناك مخاوف كبيرة جدا من استمرارها أولا واتساعها إقليميا ثانيا.

جائحة كورونا

وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا كان منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، ثم بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير من العام الماضي، ولم تكن منطقة شرق الأوسط ومنها مصر بعيدة عن تلك التأثيرات.