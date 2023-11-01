ميسي يكشف حقيقة اجتماعه مع رئيس برشلونة خلال حفل فرانس فوتبول

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي عن موقفه من ناديه الأسبق برشلونة ، وحقيقة ماتم نشره الساعات الأخيرة حول اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني على هامش حفل الكرة الذهبية.





ونفى اللاعب الأرجنتيني ، ما تم تداروله بشأن اجتماعه مع خوان لابورتا خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم الإثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس وشهد تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب بالعالم.

يأتي ذلك ، بعدما أكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر حسابه الرسمي بشبكة "إكس"، أن خوان لابورتا شكر ليو على كلماته، واجتمع الاثنان لتحديد أفضل موعد ممكن للتكريم.

قبل أن يعود اللاعب الأرجنتيني لنشر الخبر مجددًا عبر "إنستجرام" مصحوبا برمز تعبيري لوجه بأنف طويل، معلقًا عليه: "أنت تكذب، مرة أخرى...".

ميسي يتحدث عن برشلونة ..

كان اللاعب الأرجنتيني ، قد أـنهال بالمديح في ناديه السابق على هامش حفل أول أمس مؤكدا أنه مازال يتابعه لأنه النادي الذي يعشقه ولعب معه طيلة حياته.

وتابع: سأظل دائمًا متابعا لبرشلونة لأن هذا النادي الذي اعشقه ولعبت به طيلة حياتي، انه نادي حياتي ولديهم مزيج بين الشبان والمخضرمين واعتقد هذا مهم جدًا وكرة القدم ممكن ان يحدث اي شيء.

وواصل خلال حديثه: اعتقد برشلونة جاهز أن ينافس بدوري الأبطال بإستثناء اذا حدث سيناريو مثل الكلاسيكو الفريق قادر على العودة بشكل اقوى ليس لدي شك بأن برشلونة هو احد المرشحين للفوز باللقب لكن لا يجب وضع ضغوطات.

وتابع: برشلونة هو الأفضل في التاريخ ومن الصعب تكراره مضيفا: برشلونة بيتي، اعشق برشلونة وجماهيره.

وأضاف: عندما تكون في افضل نادي في العالم فهذا يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق هذه الألقاب وان تلعب بجوار عدة لاعبين وهذا قربني من الجوائز الفردية وقلت ذلك كثيرًا.